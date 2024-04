C’è tutto un territorio che sogna con Grottazzolina. Il sindaco Antognozzi: "Orgoglioso del nostro paese"

Sarà un 25 aprile da ricordare a Grottazzolina. E sarà una lunghissima giornata, vissuta fin dalle prime luci dell’alba. La Yuasa Battery è vicina al sogno della promozione in Superlega e nel Fermano non si parla d’altro. Finale ancora tutta da giocare, momento di massima concentrazione. Da Grottazzolina è annunciato un vero e proprio esodo in direzione Siena. Le cifre testimoniano il fermento che si vive nella cittadina di 3.193 abitanti che sta toccando il cielo con un dito e vuole riscrivere la storia della pallavolo locale fatta da 54 anni di tradizione. Siena ha messo a disposizione della Yuasa Battery appena 300 biglietti, che ovviamente non sono bastati: in 4 ore di prevendita, regolata al botteghino del PalaGrotta, sono stati prenotati 352 tagliandi. Una soluzione sarà trovata per accontentare tutti, a questo sta lavorando con fare certosino il presidente Rossano Romiti. Oltre ai tifosi, la spedizione grottese è composta dall’intera società e dirigenti (48 componenti). A questi vanno aggiunti gli 11 addetti dello staff comunicazione della Yuasa Battery (stampa, social, web, immagini) e gli inviati delle testate marchigiane. Tre i pullman dedicati alla trasferta, una dozzina i pulmini 9 posti, numerose le auto private. Un serpentone di tifosi nel vero senso della parola, con in testa il sindaco Alberto Antognozzi. In molti sono partiti all’alba per vivere goccia dopo goccia le emozioni. I pullman del tifo organizzato, invece, partiranno alle ore 12.30 dal centro storico di Grottazzolina (davanti al Roxy Bar). Chi è rimasto senza biglietto ha già provveduto ad acquistarne online, ovviamente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per i tifosi di Grottazzolina.

"Sarò presente anche io a Siena a sostenere la nostra squadra – sottolinea Alberto Antognozzi, sindaco di Grottazzolina – insieme a tantissimi grottesi, orgoglioso di rappresentare il paese in una giornata che è già storica e che, incrociamo le dita, può diventare leggendaria ed indimenticabile per Grottazzolina e tutto il territorio. Grazie alla M&G abbiamo il privilegio di vivere un sogno incredibile. Forza Grotta!". Così Fabio Franchini, presidente del comitato regionale della Fipav: "Ho potuto assistere a diversi incontri di campionato, ho sempre potuto apprezzare il lavoro della società e la calorosa cornice di pubblico, stimolato dalle vicende della Yuasa Battery. Ho ammirato un gruppo di giocatori meritevoli e capaci, ho visto gli stessi uniti e la squadra coesa nell’ambiente che li circonda. Ora su questa torta mettiamoci la ciliegina della meritatissima promozione". E arriva anche la spinta del consigliere regionale Andrea Putzu: "Voglio fare un grande in bocca a lupo ai ragazzi della Yuasa Battery Grottazzolina che sta scrivendo la storia della provincia di Fermo e delle Marche. Questo gruppo è riuscito a coinvolgere appassionati di tutta la nostra provincia e della regione che hanno seguito con costanza le partite sia in campionato sia ai playoff". A Siena ha già garantito la sua presenza anche il consigliere regionale Marco Marinangeli: "Complimenti alla Yuasa Battery Grottazzolina per essersi meritata con talento e passione la finale contro Siena che deciderà la sua promozione in Superlega. A prescindere del risultato che arriverà, e per il quale facciamo fin da subito un grande in bocca al lupo al team di coach Ortenzi, è importante evidenziare come la Yuasa Battery sia riuscita con i suoi meriti sportivi ad animare un intero territorio e a dare una grande risalto a tutto il fermano e alle Marche. Complimenti ancora!".

Fabio Luna, presidente del Coni Marche, vive in prima linea il grande momento della Yuasa Battery: "I miei complimenti alla società e alla squadra per l’ottima stagione. Adesso manca davvero poco per coronare il sogno. Vado a memoria, ma sarebbe un record storico di un paese di 3.200 abitanti nel massimo campionato di pallavolo. Ho visto più volte le partite della Yuasa Batteryin questa stagione, ci sono tutti i mezzi per superare anche quest’ultimo ostacolo. Forza ragazzi".