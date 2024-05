La Yuasa Battery accoglie Zorzi e Cantù

Un weekend di grandissime emozioni quello attende il mondo della M&G Scuola Pallavolo. Da sempre a Grottazzolina non ci si limita all’aspetto tecnico e sportivo. Nell’ambito del festival "Sportiva-Mente. Il senso dello sport per uno sport di senso", questa mattina riabbraccerà il due volte campione del mondo Andrea Zorzi. Insieme al consulente aziendale e docente universitario Gabriele Gabrielli, l’ex pallavolista presenzierà alle 10 ad una masterclass gratuita dedicata agli imprenditori e partners del territorio, sul tema "Posizione e ruolo - Allenarsi nella gestione delle zone di conflitto". Non solo però il parallelo con lo sport perché si tratta di un tema topico nel mondo dell’imprenditoria, quello della gestione di quel confine sempre molto labile tra il "ciò che spetta a me" rispetto al "ciò che spetta a te". Già tantissime le richiesta di partecipazione all’evento che rappresenta un’occasione inedita di education manageriale, con dinamiche sportive in analogia organizzativa. Non mancheranno all’evento giocatori e dello staff della Yuasa Battery Grottazzolina, freschi di promozione in Superlega, che si presteranno alle esigenze di Zorzi e Gabrielli con lo scopo di rendere la mattinata ancor più piacevole e formativa.

Nel frattempo non distoglie lo sguardo dal parquet. E’ partita velocissima la corsa al biglietto per assistere al match di ritorno dei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia. Dopo il colpo esterno a Cantù per accedere dunque alla Final Four in programma a Cuneo nel weekend 11-12 maggio, ai ragazzi di coach Ortenzi domenica alle ore 18 basterà dunque vincere due set. Occhio però alla Pool Libertas che tuttavia, come sempre nella presente stagione, proverà a vendere carissima la pelle in una stagione sinora piuttosto avida di soddisfazioni. Un final four non solo prestigiosa ma anche grande cassa di risonanza mediatica visto che l’evento è in programma domenica 12 maggio alle ore 17:30 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Max. Un altro appuntamento con la storia che Grottazzolina non vuole mancare con il botteghino letteralmente preso di assedio nei giorni scorsi, con un continuo andirivieni di appassionati pronti a riabbracciare i propri beniamini dopo la gioia incontenibile di Siena ed il blitz di Cantù. Proprio nella giornata di ieri, chiuse le prenotazioni, è partita la vendita libera dei tagliandi sulla piattaforma Vivaticket.com, fino all’esaurimento dei 1000 ingressi disponibili. Botteghino aperto anche oggi al Palasport, dalle 18 alle 20. Poi tutti al Palas domenica.