Ubriaco, tenta di corrompere gli agenti

Si mette alla guida dell’auto dopo aver alzato troppo il gomito e con alle spalle già un ritiro della patente, così quando gli agenti lo fermano prova a evitare il peggio offrendo loro del denaro ma si becca anche una denuncia per tentata corruzione. Brutta nottata per un 28enne fermano, trovato positivo all’alcoltest domenica scorsa a Civitanova dove incappa in una pattuglia della Polstrada di Camerino. Gli agenti che lo fermano si accorgono subito che manifestava chiari sintomi dell’assunzione di alcolici. Sottoposto al test dell’etilometro risulta infatti abbondantemente positivo e fa registrare un tasso superiore a 1.50 grammi/litro, tre volte sopra il limite. Per convincere i poliziotti a chiudere un occhio e arriva a offrire loro mille euro. Invece si becca pure la denuncia per corruzione.