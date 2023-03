Dalla serie B alla Nazionale: 53 giocatori impegnati

Tanti talenti di caratura internazionale in serie B. In occasione della sosta del campionato sono stati ben 53 i giocatori, appartenenti alla cadetteria, convocati per prendere parte agli impegni delle rispettive nazionali. Sul gradino più alto del podio c’è il Parma che spicca con 8 elementi: Balog, Bonny, Camara, Charpentier, Man, Osorio, Santurro, Sohm. Numero che ha permesso di staccare tutti. Subito dietro insegue il Pisa con 6, mentre il terzo gradino del podio vede stazionare Venezia e Cosenza, entrambe con 5. In totale ben 16 i club che hanno visto i propri tesserati aggregarsi ai ritiri delle selezioni. Tra questi compare anche Giovane, centrocampista dell’Ascoli convocato dall’Italia under 20 del ct Nunziata e sceso in campo come capitano nel match impattato 2-2 contro la Norvegia. Soltanto quattro invece le società che non sono riuscite a fornire propri giocatori a nazionali maggiori o rappresentative giovanili. Si tratta di Brescia, Modena, Sudtirol e Ternana.