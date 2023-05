Esonerato Zaini, il Monticelli si affida a capitan Aljevic

Luigi ‘Gigi’ Zaini’ non è più l’allenatore del Monticelli, ma rimarrà a curare il settore giovanile. Al suo posto in prima squadra, è stato chiamato il capitano Damir Alijevic che avrà il compito di compattare il gruppo e condurlo alla salvezza. A due giornate dalla fine del campionato di Promozione con la squadra biancoblù ad un punto dai playout, infatti, il presidente Francesco Castelli ha deciso di provare il tutto per tutto ed esonerare il tecnico che a fine novembre era subentrato a Stefano Filippini. Fatale per il fratello maggiore dell’ex ala dell’Ascoli Calcio, Pietro Zaini, è stata la pesante sconfitta per 4-0 nella sfida salvezza contro il Futura 96. Il Monticelli sta costruendo la sua permanenza in Promozione con un rendimento casalingo eccellente a fronte delle 11 sconfitte, 4 pareggi e nessuna vittoria in trasferta. E sabato al don Mauro Bartolini alle 14.30 arriverà il Trodica, in corsa per i play-off, in una gara assolutamente da vincere prima di chiudere a Corridonia contro una diretta concorrente alla salvezza.