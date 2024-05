Lo Spezia vede quasi il traguardo salvezza. Match clou col Venezia

Ultimo metro da compiere verso il traguardo salvezza per lo Spezia di D’Angelo. Il pari per 2-2 fatto registrare in casa del Cosenza ha rallentato il volo delle aquile verso il sofferto obiettivo. Ora tutto è rinviato al match finale col Venezia che i liguri giocheranno in casa davanti ad una bella cornice di pubblico. "Il Venezia avrà necessita di vincere ma anche noi – sostiene D’Angelo -. Sarà una partita importantissima per entrambe le squadre. Noi stiamo bene ed anche col Cosenza abbiamo disputato un’ottima partita contro un avversario che ha giocato alla morte. Abbiamo avuto tantissime occasioni, il loro portiere Micai è stato determinante. Indubbiamente il migliore in campo. Abbiamo ottenuto solo un punto, quindi dovremo cercare di vincere con i veneti. Il Cosenza ha giocato bene, ma noi siamo stati meglio. Questa è la mia idea. Nessuna polemica sull’impegno del Cosenza. Io avrei fatto la stessa cosa".