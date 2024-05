La Ternana di Breda inguaia i bianconeri: "Ho un grande gruppo"

La vittoria conquistata dalla Ternana di Breda in casa contro il Catanzaro (1-0), ha un po’ inguaiato l’Ascoli che ora nell’ultima giornata di campionato proverà un disperato tentativo di controsorpasso sugli umbri. A sorridere intanto è stato il tecnico dei rossoverdi. "Questo è un grande gruppo – ha commentato Breda -, lo dimostra il fatto che gli infortunati come Capuano, Favilli o Pyythia sono rimasti qui a Terni vicini alla squadra e non sono voluti tornare nelle rispettive città. Ci siamo dati questa possibilità di giocarci l’obiettivo a Piacenza venerdì, ma sappiamo perfettamente che la Feralpisalò è una buona squadra e ci darà filo da torcere, non meritava di retrocedere con una giornata di anticipo. Ha fatto dei risultati importanti contro squadre forti, ma la serie B è questa e non c’è mai nulla di scontato. Ci andremo a giocare una possibilità che in precedenza sembrava una chimera. Bravi tutti i ragazzi, anche quelli che hanno giocato meno".