Modena-Cittadella e Perugia-Frosinone: cambio di data e orari

La Lega B ha comunicato la variazione di data e orario della sfida prevista tra Modena e Cittadella (31esima giornata). Il match è stato posticipato a domenica 2 aprile (ore 16.15). Il cambio si è reso necessario "in quanto Perugia-Frosinone, precedentemente in calendario domenica 2 aprile, è stata anticipata a sabato 1 aprile. Gli umbri, infatti, mercoledì 5 aprile saranno impegnati nel recupero con la Reggina, gara della 29esima giornata rinviata a causa delle conseguenze dello sciame sismico registrato in Umbria". Intanto il Palermo ha deciso la sede del proprio ritiro durante la prossima sosta di campionato. I rosanero dal 21 al 25 marzo si alleneranno in Spagna al centro sportivo La Vinya, ospitati dal Girona Futbol Club, team della grande famiglia City Football Group. Tutti gli allenamenti saranno a porte chiuse. Animi tesi a Brescia dove i tifosi ieri sono scesi in piazza per protestare contro il patron Massimo Cellino.