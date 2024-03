Cosa fare oggi: eventi a Bologna di lunedì 18 marzo 2024

Bologna, 18 marzo 2024 - Parte con entusiasmo la settimana, con una giornata ricca di appuntamenti. Vediamone alcuni insieme.

Alle 18, in Salaborsa, ultimo appuntamento con il gruppo di lettura Il sentiero dei libri. Cent’anni di Calvino, a cura di Stefano Colangelo professore di Letteratura italiana contemporanea dell’Unibo.

Alle 20.30, al Teatro Auditorium Manzoni arriva la musica: c’è musicAeterna Orchestra e Coro, con il direttore Teodor Currentzis, il soprano Elizaveta Sveshnikova, il controtenore Andrey Nemzer, il tenore Sergei Godin e il basso Alexey Tikhomirov.

Alle 21, il Teatro Celebrazioni ospita Valeria Angione e il suo Binario 29 ¾.

Sempre alle 21, Gianluca Guidi porta al Duse Sinatra the man and his music

Alle 21.30, al Locomotiv Club, una notte di musica e cinema con Karim Qru, Xabier Iriondo e Corrado Nuccini, in Nosferatu.