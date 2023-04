Eventi Bologna: 10 consigli su cosa fare nel weekend del 28, 29 e 30 aprile 2023

Bologna, 28 aprile 2023 - Ancora un weekend scoppiettante e ricco di eventi, perché la "Rossa" non si ferma mai.

Ecco i 10 appuntamenti da non perdere a Bologna questo fine settimana.

Venerdì 28 aprile

Roger Waters

Storico leader e genio creativo dei Pink Floyd torna in Italia con il tour "This is not a Drill". A Bologna farà tappa all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (via Gino Cervi 2). Evento sold out, ingresso alle 20.30.

Omini

Uno dei gruppi rivelazione di X Factor 22, iconici per le loro camicie bianche, il taglio alla Gallagher e il sound rockabilly. Si tratta degli Omini, il trio composto dai fratelli Loggia, Julian e Zak, e Mattia Fratucelli, provenienti dalla provincia torinese. L'appuntamento per saltare e ballare è il 28 aprile alla Baia del Dumbo, via Casarini 19, alle 22. Ingresso gratuito, previa registrazione.

Sphere Quartet

Nella corte interna di Porta Pratello, via Pietralata 58, l'aperitivo è a base di jazz con lo Sphere Quartet. L'evento inizia alle 19, ingresso gratuito.

Lazarus

L'opera rock di David Bowie ed Enda Walsh, presentata per la prima volta in Italia da Ert Teatro Nazionale. Manuel Agnelli fa da protagonista nel ruolo di Newton, con la regia di Valter Malosti. Il regalo d'addio del "Duca Bianco" al mondo sarò al Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44, alle 20.30. Evento sold out.

Sabato 29 aprile

Mistaman e Dj Mista

I giochi di parole e le doppie chiavi dei testi di Mistaman sono quanto di più tecnico il rap italiano possa offrire: una scrittura inconfondibile che negli anni si è affinata al servizio di testi sempre più a fuoco sulla realtà, lontano dagli stereotipi del rapper ma con solide radici nella cultura hip hop. Sabato 29 aprile, Mistaman si esibirà al Mercato Sonato di via Tartini 3, alle 22. Ingresso a 12 euro con tessera Arci.

Omaggio a Ennio Morricone

Al Teatro Duse di via Cartoleria 42, viaggio emozionale nel quale temi immortali s’intrecciano indissolubilmente alla figura umana e artistica del loro creatore. Un tributo alle celebri colonne sonore del Maestro Ennio Morricone che, traendo spunto dalle versioni cantate del suo repertorio più conosciuto, spazierà dalle sonorità pop agli slanci lirici e leggendari dei Cult Western. Biglietti a partire da 27 euro, lo spettacolo inizia alle 21.

Porcile

Scomodo e scabroso, Porcile è uno degli avventurosi viaggi teatrali in versi di Pasolini, già divenuto un controverso film nel 1969. La Compagnia Arte e Salute torna all’universo del grande scrittore, in collaborazione con il teatro fisico di Balletto Civile. Nanni Garella e Michela Lucenti fondono regia e coreografia in una tragedia d’epoca moderna, con immagini danzate e la forza di parole scolpite nella Storia. Una rassegna del Teatro Arena del Sole, in via Indipendenza 44, in programma alle 17. Biglietti a partire da 8,50 euro.

La vita a 30 anni

Una festa dedicata alla generazione "Nokia", con musica anni 90 e 2000, all'Estragon (via Stalingrado 38). Ingresso a 10 euro con diritti di prevendita.

Domenica 30 aprile

Duo Bucolico

L'energia del Duo Bucolico, la band più eclettica di tutta la Romagna, torna al distretto del Dumbo di via Casarini 19. L'appuntamento è alle 19, l'ingresso è gratuito.

Warhol Haring Basquiat

Per la prima volta in Italia a Palazzo Belloni (via de' Gombruti 13 a), il padre della Pop Art e i suoi due figli spirituali in una mostra unica che racchiude le opere più iconiche di Warhol, Haring e Basquiat. Un sodalizio spirituale che nacque nel mondo della musica e dei clubs della New York underground anni ’80, quando l’arte “avveniva” di notte. Gli spazi sono aperti dalle 10 alle 18. Biglietto intero 15,50 euro.