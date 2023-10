Festival della Cultura Tecnica a Bologna: l’omaggio a Flavia Franzoni

Bologna,12 ottobre 2023 - Da lunedì 16 ottobre al 14 dicembre torna con la decima edizione il Festival della Cultura Tecnica: nove incontri distribuiti nei sette distretti del territorio metropolitano per cercare di superare la disuguaglianza.

"Proseguiamo un percorso di valorizzazione degli Obiettivi dell’agenda Onu 2030, quest’anno ci concentriamo sul decimo punto: ‘Ridurre le Disuguaglianze’. Per questo abbiamo deciso di intitolare il programma ‘Disuguaglianze: We have a dream’", spiega Daniele Ruscigno, consigliere della Città Metropolitana delegato a Scuola e Istruzione.

Si tratteranno diversi aspetti, dai gap formativi ed economici, a quelli digitali, al welfare, alla cultura e all’istruzione. “Ognuno dei sette distretti ha scelto di lavorare per ridurre la disparità in uno specifico ambito, quello considerato come priorità del territorio locale” dichiara Bruna Zani , presidente dell’Istituzione Gian Franco Minguzzi. Il distretto pianura-ovest ha scelto di impegnarsi sulla disparità educativa, il 30 novembre verrà svolto a San Giovanni in Persiceto un incontro di riflessione sul tema della scuola. Sull’argomento l’assessore del Comune di Bologna Daniele Ara commenta: “Occorre continuare a lavorare in maniera sinergica per mettere l’educazione al centro delle politiche”. Altri appuntamenti saranno dedicati al gender gap, come quello del 5 dicembre alla Mediateca di San Lazzaro, mentre il distretto appenninico si focalizzerà sulle opportunità di lavoro del territorio, tra tradizione e innovazione, con un incontro all’ex cartiera Lama di Reno il 28 novembre. Tutti gli eventi sono a libero accesso con iscrizione. Ad aprire e chiudere questi sette appuntamenti distrettuali vi sono due incontri in città, il primo a Palazzo re Enzo e l’ultimo a Palazzo Malvezzi: lunedì 16 si inizierà con l’incontro “Le Radici delle disuguaglianze: intersezioni”, in cui si approfondirà il tema principale del festival e si presenteranno i singoli progetti dei distretti. Il 14 dicembre si chiuderà con una discussione sulle considerazioni emerse nel corso dei mesi precedenti, cercando di creare un quadro unitario d’azione.

L’intero ciclo di eventi sarà dedicato a Flavia Franzoni, a cui verrà fatto un omaggio proprio nel pomeriggio dell’inaugurazione: “Una donna che ha dedicato tutta la sua vita al tema del welfare e ha dato contributi importantissimi, sarebbe stata l’invitata di eccellenza della prima giornata, ci sembra giusto dedicarla a lei”, conclude Bruna Zani