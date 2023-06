Notte bianca in via Dagnini a Bologna: strade chiuse e programma

Bologna, 7 giugno 2023 – Le notti bianche e le feste di strada animeranno le serate di giugno a Bologna e nei Comuni dell’area metropolitana, tra i quali San Lazzaro. Ad inaugurare questa manifestazione sarà la “Notte bianca in via Dagnini” in programma domani, giovedì 8 giugno.

In occasione della festa via Dagnini verrà pedonalizzata, con conseguenti modifiche alla viabilità nelle vie Dagnini, Degli Orti, Murri e in alcune strade limitrofe.

La festa di strada, organizzata dalla società Eventi s.c.r.l., si volgerà dalle ore 19 alle 24 quando nell’area compresa tra via Murri e via Ruggi ci saranno negozi aperti, musica dal vivo, spettacoli, giochi e attrazioni per bambini, street food, mercato, artigianato artistico, associazioni sportive e di volontariato.

Modifiche viabilità: quali strade interessate

I provvedimenti di limitazione al traffico saranno validi dalle 18 di giovedì 8 giugno alle 1.30 di venerdì 9 giugno. Dal divieto sono esclusi i veicoli accedenti a proprietà private e ai posti auto al servizio di disabili. Le strade chiuse interessate dal provvedimento sono:

- via Dagnini, da via Murri a via Ruggi e in direzione da via Ruggi a via degli Orti

- via degli Orti, da via Gigli a via Dagnini e da via Albini a via Dagnini

- via Zamenhof, da via Silvagni a via Dagnini all'intersezione con via Dagnini e da via Dagnini a via Gigli all'intersezione con via Ragnini

In via Murri sospensione corsia preferenziale bus-taxi da via Dagnini al civ. 92, direzione obbligatoria a destra in direzione centro in prossimità del civ. 92 eccetto bus e taxi, direzione obbligatoria dritto invece in entrambi i sensi di marcia all'intersezione con via Dagnini.

In via degli Orti direzione obbligatoria a destra provenendo da via Ortolani all'intersezione con via Gigli, in via Silvagni direzione obbligatoria a sinistra provenendo da via Murri all'intersezione con via degli Orti, mentre direzione obbligatoria a destra provenendo dall'intersezione con via degli Orti via Francioni/Busi/Monari/Ruggi.

In via Dagnini direzioni consentite a sinistra (largo Lercaro) all'intersezione e diritto (fino a via Ruggi) con Largo Lercaro per i veicoli provenienti da via Mezzofanti,

Senso unico alternato con accesso e uscita da via Silvagni e da via Gigli.