Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di martedì 14 marzo 2023

Bologna, 14 marzo 2023 – Ecco una breve guida sui numerosi appuntamenti di oggi in città.



Alle 16.30 al Teatro Dehon, c'è la conferenza-spettacolo gratuita 'La storia a teatro con Marco Poli'. L'appuntamento è dedicato a 'Bologna al tempo della belle époque', che riflette sul periodo storico e sociale del ventesimo secolo.



Alle 18.30 alla Biblioteca dell'Archiginnasio, si può seguire la visita guidata alla mostra 'In viaggio con Merianin. Maria Sibylla Merian. Dal libro antico al libro d’artista', condotta dalla curatrice Manuela Marchesan.



Sempre alle 18.30 in Libreria Coop Ambasciatori, la presentazione di 'Aldo Moro il professore e un piano per le Br', libro di Giorgio Balzoni e Fiammetta Rossi.



Un altro appuntamento alle 18.30 al Museo internazionale e biblioteca della musica, in Strada Maggiore 34, un evento del ciclo 'Carteggi Musicali': 'Beethoven eroico. La terza sinfonia e l'età napoleonica', conversazione, letture e interventi musicali a cura di Giovanni Bietti.



Alle 20.30 al Teatro Mazzacorati, lo spettacolo 'Canto anche se non mi ascolti', monologo di Francesca Vico, che porta sul palco gli occhi di una giovane donna per cambiare il mondo.



Alle 21 alla Basilica di San Domenico, c'è 'Bologna nella rivoluzione della scienza moderna. Ulisse Aldrovandi a cinquecento anni dalla nascita', un evento gratuito con i professori Annarita Angelini e Walter Tega, e le giornaliste Brunella Torresin e Valeria Cicala.