Sequoie Music Park e BOnsai Garden, torna la grande musica a Bologna

Bologna, 4 giugno 2024 - La grande musica torna a Bologna anche quest’estate grazie a Sequoie Music Park: il festival al Parco delle Caserme Rosse, che prenderà il via il 13 giugno e durerà fino al 22 luglio, con alcuni dei primissimi nomi della scena musicale italiana e internazionale, tra passato e futuro: da Kool & The Gang a Mahmood, dai Blue al duo Salmo e Noyz Narcos, dai Take That a Fulminacci e tantissimi altri.

Il palinsesto è lungo e curatissimo, perché “l’obiettivo è investire nella cultura e nella formazione richiamando un pubblico eterogeneo”, spiega il padrone di casa Gualtiero Sabatini. Una scorpacciata di musica per chi è pronto a godersi l’estate in città, in un luogo perfetto tra il verde e l’azzurro, “un parco urbano” rivitalizzato nella prima periferia della città.

La kermesse è pronta ad abbracciare secondo le previsioni 80mila presenze certificate Siae, toccando generazioni e gusti musicali diversi tra loro, ma sempre all’insegna del divertimento. Importante la collaborazione di Comune, Unipol Arena (attraverso la famiglia Sabatini), Lavoropiù ed EuropAuditorium, oltre alla media partnership di Quotidiano Nazionale (Carlino, Nazione, Giorno e Luce).

Il programma di Sequoie Music Park

La preview della kermesse è Oltre festival, al via il 13 giugno con Kid Yugi, Willie Peyote, 18K, Fuera, M.e.r.l.o.t. ed Elasi, mentre il giorno dopo arrivano Massimo Pericolo, Ex Otago, Eugenio in via di Gioia, Angelica, Milanosport e il djset di Rrari dal Tacco.

Il 19 giugno si parte con Sequoie e il trio comico Cevoli Pizzocchi Giacobazzi, poi The Hives con The Interrupters and Scowl (25), Glen Handard (27), Elio e le storie tese (29).

Il 2 luglio c’è James Arthur, e ancora: Salmo e Noyz Narcos (insieme sia il 3 che il 4 luglio), Cat Power - che canta Bob Dylan in The 1966 Royal Albert Hall Concert - (6), i Take That (11), Teenage Dream (13), Mogwai (15), i Blue (16), Fulminacci (18), Mahmood (19), Nick Mason - sì, proprio il batterista dei Pink Floyd, tra i più bravi di sempre - (20), Kool & The Gang (22).

BOnsai Garden, il programma

Simultaneamente, sempre al parco delle Caserme Rosse di via Corticella, torna la rassegna BOnsai Garden con un parterre di artisti davvero ricercato. Un doppio palco, a distanza di pochi metri, pronto a regalare ancora più emozioni, che ospiterà a giugno Hanabie. (18), Kinder & Overkast Marathon (22), Comeback Kid + Bane + Confine (23), Yngwie Malmsteen (26), Silent Bob (27), Immanuel Casto (28) e i Dogstar dell’attore Keanu Reeves, che si cimenterà con il basso (29).

A luglio arrivano Palaye Royale (1), La Sad (2), Motta (3), Tropico (6), Eiffel 65 (9), Alvvays (10), Nanowar of Steel (11), Karma B (15), Cosmo (16), The Warning (18), Marlene Kuntz (19), Mecna (20), Valerio Lundini e i Vazzanikki (22).

Il Mercato degli Ulivi

Ma, come detto, Caserme Rosse è un luogo ricco di storia devoto anche alla sostenibilità e al rapporto con il contesto urbano, e così il Mercato degli Ulivi tutte le sere ospita 6 food truck, un pub, un cocktail bar, musica e attività sportiva. Trentacinque alberi di ulivo illuminati, insieme con le installazioni dell’artista bolognese Michele Liparesi e un’ampia area ristoro con tavoli e sedie. Non solo: un maxischermo proietterà alcune partite dell’Europeo di calcio in arrivo. La proposta culinaria spazia da Jack Burger a Orsetto d’Abruzzo, da Li Mortacci alle poké di Sowl Bowl fino alle crescentine di Indegno 2.0 e Un Mondo di dolci. Altri sponsor degli eventi sono: Heineken, Aw Lab, Sammontana, Bper, Draghetti Auto, San Benedetto, Comet e Pepsi.

I protagonisti

“Puntiamo alla perfetta integrazione con il quartiere e il contesto che ci circonda, tutelando l’ambiente - spiega Sabatini -. Siamo ‘plastic free’ e lo scorso anno abbiamo raggiunto anche l’88% di raccolta differenziata. Non solo perché quest’anno saremo anche ‘carbon neutral’: grazie all’impegno e agli studi di Ollum, misureremo tutte le emissioni prodotte e pianteremo tanti alberi quanti necessari alla compensazione. L’obiettivo della rassegna, poi, resta quello di elevare il palinsesto ed allargare il nostro target di spettatori per essere sempre più rappresentativi”.

“Siamo di fronte a grandi investimenti nella cultura che in questi quattro anni hanno dato numeri molto alti - aggiunge Filippo Vernassa (EuropAuditorium) -. Ci sono quasi più artisti che giornate di programmazione, per un palinsesto bellissimo, trasversale e multiculturale”.

“Quello di Sequoie è un gradito ritorno, una felice consuetudine entrata nell’immaginario della città ormai da anni - puntualizza Giorgia Boldrini, direttrice settore Cultura del Comune -. Il parco delle Caserme Rosse è stato riportato alla luce con momenti di socialità e divertimento dedicati a un target giovanile e non, coniugando cultura e intrattenimento”.

“È il quarto anno che orgogliosamente siamo parte di questa manifestazione, che abbiamo visto crescere e diventare sempre più attrattiva”, chiude Barbara Martelli, responsabile Sviluppo commerciale e marketing di Lavoropiù.