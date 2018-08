Bologna, 1 agosto 2018 – Il 2 agosto a Bologna non è un giorno come gli altri. Nella morsa del caldo agostano la città si ferma a commemorare la strage della stazione. Il 2 agosto del 1980 un’esplosione uccise 85 persone e ne ferì 200. Per ricordare le vittime, come ogni anno, domani si svolgeranno diverse manifestazioni. Il programma del 38esimo anniversario rende necessarie alcune modifiche al traffico, disposte dall’Amministrazione con un'ordinanza.

Una variazione peraltro è già in atto. Dalla mezzanotte di oggi, infatti, è stato spento il varco di telecontrollo della corsia preferenziale di piazza Medaglie d’Oro. La telecamera resterà inattiva fino alle 24 di domani. Lo stesso provvedimento sarà preso dalle 7 alle 13 del 2 agosto in via Amendola.

Dalle 8 alle 13, inoltre, scatterà il divieto di transito in via Irnerio (da via di Borgo San Pietro a via Indipendenza), viale Masini (da piazza di Porta Mascarella a piazza XX Settembre), via Matteotti (da via Carracci a piazza XX Settembre), piazza XX Settembre, viale Pietramellara (da via Matteotti a via Bovi Campeggi, eccetto la linea BLQ), piazza Medaglie d’Oro, via Indipendenza.

Già dalla mezzanotte di domani e fino alle 13 vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade: via Rizzoli (da piazza Re Enzo a via Indipendenza su ambo i lati), via Ugo Bassi (da via Venezian a via Indipendenza su ambo i lati), via Irnerio (dall'immissione in via Indipendenza fino alla rampa Ovest della Montagnola su ambo i lati), via Indipendenza (e sulle traverse per un tratto di 20 metri su ambo i lati), piazza XX Settembre, viale Masini (per cinquanta metri dall'incrocio con via Matteotti su ambo i lati), viale Pietramellara (da via Amendola all'incrocio con via Bovi Campeggi su ambo i lati), galleria 2 Agosto, piazza Roosevelt (area parcheggio a pagamento), piazza Re Enzo, piazza Maggiore, piazza del Nettuno, via Matteotti (da viale Pietramellara a via Carracci). La disposizione vale anche per motocicli, ciclomotori e biciclette. Perfino i mezzi del bike sharing saranno rimossi già a partire dalle 18 di oggi.

Dalle 6 alle 13 non si potrà parcheggiare neppure in piazza Medaglie d’Oro e viale Pietramellara (da via Matteotti a via Amendola). Le bici in sosta in piazza XX Settembre saranno rimosse (l’operazione è iniziata ieri) e trasportate nel deposito della ditta ‘Centro dell’Auto Sabino Grossi’, in via Jacopo di Paolo 40. Dopodiché saranno restituite. Nello stesso intervallo di tempo cesserà temporaneamente l’uso della piazzola taxi sul lato ovest di piazza Medaglie d’Oro. In compenso ne saranno provvisoriamente istituite altre due in viale Pietramellara: lato nord dal civico 22 al 20; lato sud dal 41 al 45.

Dalle 8 alle 13 la viabilità cambierà anche in via Alessandrini, dove, all’intersezione con via Righi (in direzione Oberdan), sarà obbligatorio andare diritto. Obbligo di svolta a destra, invece, in via del Borgo di San Pietro (all’intersezione con viale Masini), via Piella (intersezione con via Righi), viale Masini (intersezione con piazza XX Settembre) e via Malcontenti (intersezione con via Righi). Obbligo di svolta sinistra in via Venturini (all’intersezione con via Righi) e via Righi (intersezione con via Alessandrini). Queste disposizioni non valgono per bus e taxi, i quali non potranno contare sulla corsia preferenziale in via Righi.