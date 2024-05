Perseguita e picchia in via Lame a Bologna la rivale in amore

Bologna, 4 maggio 2024 - Perseguita per mesi la rivale in amore e arriva a picchiarla in strada. E' successo in via delle Lame a Bologna dove la donna ha preso a pugni la nuova compagna del suo ex. La malcapitata, di nazionalità ucraina come la prima, ha così deciso di denunciare la 53enne dopo l'ennesimo raptus di gelosia, che le causava da tempo uno stato di ansia e preoccupazione tale da farle cambiare addirittura abitudini di vita.

Le minacce erano infatti iniziate da tempo, fino all'esplosione finale con l’aggressione in via delle Lame. La 53enne ha infatti preso a pugni la donna nonostante quest’ultima fosse in compagnia della figlia minorenne e incurante dei passanti, che comunque, invece di soccorrere la donna aggredita e far scattare l’allarme, si sarebbero girati dall'altra parte.

La donna è stata così costretta a recarsi autonomamente al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore, da cui è stata dimessa con una prognosi di trenta giorni per una frattura in viso e un trauma cranico. Per la 53enne è stata invece disposta una misura cautelare per atti persecutori e lesioni personali aggravate, con applicazione di braccialetto elettronico da parte dei carabinieri.