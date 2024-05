Graduatorie dei nidi pubblicate in rete

Pubblicate le graduatorie definitive per l’accesso ai nidi d’infanzia di Casalecchio nell’anno educativo 2024/25. Nella pagina dedicata sul sito del Comune (http://tiny.cc/graduatorienidi_CdR) è possibile sapere dell’eventuale assegnazione o del collocamento in lista di attesa. Le graduatorie per l’accesso al tempo pieno sono divise per fascia di età: i piccoli, i medi e i grandi. La graduatoria per l’accesso ai nidi part time è unica. Per l’anno 2024/2025 sono disponibili 252 posti, L’organizzazione dei servizi consente di raggiungere una copertura dell’offerta 0/3 anni del 51,11%, esclusi i posti privati. Ad ora la lista di attesa per i nuovi iscritti è di 104 posti.

n. m.