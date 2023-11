Rivali in amore a processo: lei ha due fidanzati, scatta il duello rusticano

Ancona, 29 novembre 2023 – Il parco pubblico trasformato nel teatro di un duello per contendersi una ragazza. Così due pretendenti si erano dati appuntamento perché innamorati della stessa giovane che, a quanto sembra, aveva una relazione con entrambi. L’incontro era finito a botte.

Calci e pugni ed infine una bottigliata in testa che uno dei fidanzati aveva dato al rivale facendolo finire in ospedale con una prognosi di otto giorni. Il duello rusticano è finito dritto in tribunale, con tre fratelli di origine bengalese accusati di lesioni aggravate. Ieri doveva aprirsi il dibattimento ma il giudice Luca Zampetti ha dovuto rinviare l’udienza al 13 febbraio per il legittimo impedimento di uno dei difensori dei tre imputati.

I fatti di cui devono rispondere un 30enne, un 31enne e un 27enne, tutti residenti nel quartiere degli Archi, risalgono al 28 luglio del 2018. Uno dei tre fratelli aveva una relazione sentimentale con una 20enne anconetana, conosciuta tramite amicizie in comune. La coppietta si frequentava e per un periodo tutto è trascorso bene. La ragazzina poi si è innamorata anche di un connazionale del fidanzato, un 24enne, residente nel quartiere del Piano. Per un periodo ha frequentato entrambi, all’insaputa dei rispettivi ragazzi.

Tra i loro amici però è iniziata a girare la voce che la 20enne non aveva solo un ragazzo, ma due. La voce è arrivata all’orecchio anche dei rispettivi fidanzati che a quel punto volevano che la 20enne lasciasse uno dei due. La situazione non si è risolta e così hanno pensato di affrontarsi. A combinare l’appuntamento, al parco della Pace, nel quartiere del Piano, sarebbe stata la ragazzina.

Con lei presente i due bengalesi rivali d’amore si sono presentati ai giardinetti pubblici dove inizialmente c’è stato un chiarimento. Dalle parole però si è passati alle mani. Una ha spinto l’altro che non voleva farsi da parte. L’altro ha reagito con calci e pugni. A supporto di uno dei due fidanzati sono arrivati due fratelli e tutti e tre hanno aggredito il 24enne che si è trovato accerchiato. Nel pestaggio un bengalese, uno dei tre fratelli, ha preso una bottiglia di vetro e l’ha data in testa al 24enne ferendolo e facendogli uscire diversi sangue. Solo a quel punto si sono fermati. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri ed è arrivata anche una ambulanza che si è occupata del ferito per portarlo in pronto soccorso. Il 24enne ha sporto denuncia indicando i tre fratelli bengalesi.