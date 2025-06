"Il messaggio che ho diffuso è arrivato"

Le reazioni al risultato finale per l’elezione del nuovo Rettore dell’Università Politecnica delle Marche sono ridotte al minimo da parte dei due candidati. Umori e sensazioni diverse. Il vincitore, il professor Enrico Quagliarini, in silenzio per tutto il periodo della campagna elettorale e tutt’altro che interessato a un confronto con il suo sfidante, ha affidato poche righe attraverso l’ufficio stampa di Univpm: "Questo risultato mostra che il messaggio che in questi mesi ho diffuso è arrivato. È stata una bellissima esperienza umana incontrare tante persone e confrontarmi con loro. Ringrazio chi mi ha sostenuto ma anche chi non mi ha sostenuto. Mi aspetta un’avventura, spero bellissima, durante la quale, assieme alla squadra con cui ho condiviso questo percorso, farò di tutto per mettere a terra la nostra visione di sviluppo e crescita dell’ateneo".

Riccardo Lucchetti ha preferito non commentare il voto a caldo, lo farò nei prossimi giorni, ma prima del voto si era dato come risultato auspicabile "non scendere sotto quota 100 voti" e quindi la missione anche per lui si è compiuta. Soddisfazione per Quagliarini è stata espressa dal suo predecessore, Gian Luca Gregori: "Accolgo con favore la scelta espressa dalla comunità accademica, segno tangibile di un ateneo maturo, coeso e consapevole delle proprie potenzialità. La compattezza dimostrata in questo processo elettivo conferma il senso di appartenenza e l’impegno condiviso da tutte le componenti universitarie nel promuovere uno sviluppo armonico e sostenibile. Con questa elezione, l’Università Politecnica delle Marche compie un ulteriore passo avanti verso il futuro".