"Non voglio perdermi il giorno in cui la mia bimba verrà al mondo"

Per Gianmarco Tamberi e per la moglie Chiara Bontempi quello di agosto sarà davvero un mese speciale, con l’atteso arrivo della figlioletta. Il pancione cresce, Gimbo e Chiara lo mostrano fieri sui social, che recentemente li hanno visti ritratti insieme sulla riviera ligure, in Toscana: "Tre giorni solo per noi – ha scritto Chiara nei giorni scorsi – o quasi. Infinitamente grata per questi momenti e per tutto quello che stiamo vivendo insieme".

Ecco, "insieme" sembra essere la parola chiave di questa esperienza per i due giovani che saranno presto genitori: "Non vedo l’ora di conoscere la nostra bambina, non vedo l’ora dal giorno in cui Chiara me l’ha detto – dichiara ancora Gianmarco Tamberi –. Che è stato poi il giorno in cui ho trovato la forza di andare avanti, non posso tirarmi indietro. Devo dare anche a lei l’esempio: nelle difficoltà ci si rialza e ci si rimette in gioco. Conosco Chiara da quando è veramente piccola, vederla diventare mamma è proprio bello. Da una parte mi mancherà il pancione, i calcini, quanti calcini: avrà preso dal papà.

Una cosa mi preoccupa: io non voglio assolutamente perdermi il giorno in cui verrà al mondo. Ma ci sono due tappe della Diamond League che coincidono più o meno con la data del termine, e non avendo gareggiato in questi mesi, diventano fondamentali per saltare a Tokyo. Sapessi con esattezza il giorno della nascita, non ci penserei un secondo, sceglierei lei. Ma non possiamo prevederlo. Vediamo. Non è escluso che arrivi a Tokyo senza gare nelle gambe".