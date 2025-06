La piccola ha fretta di nascere. Il parto a bordo dell’auto

Aveva tanta fretta di venire al mondo, che non ha neppure aspettato di arrivare in ospedale una piccola maceratese. Ieri mattina intorno alle 9 la mamma ha sentito le doglie, ha allertato il marito e insieme sono partiti al volo da Sforzacosta per raggiungere l’ospedale. Il papà però, arrivato alla rotatoria davanti alle ex casermette, ha imboccato via Mattei, non rendendosi conto che quella strada da qualche giorno è chiusa per lavori. Arrivato di fronte alle barriere è andato nel panico. Ma la piccola non aveva tempo da perdere con i cantieri. L’uomo ha allertato il 118, dalla centrale è partita subito l’ambulanza medicalizzata mentre un operatore dava qualche indicazione di massima al papà. E all’arrivo dei sanitari, la bimba era già venuta alla luce, partorita in auto dalla mamma. Nonostante una nascita un po’ rocambolesca, la neonata sta benissimo così come la sua mamma, che aveva già avuto un altro figlio e che ora deciderà il nome della piccola. Mamma, bimba e papà sono poi arrivati in ospedale, per tutti i controlli del caso.