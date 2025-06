Gimbo festeggia 33 anni e si cimenta come golfista

Ancona, 2 giugno2025 – Gimbo spegne trentatré candeline. Con la moglie Chiara e gli amici di sempre festeggia in un ristorante della zona con vista mozzafiato e poi pubblica, come suo solito, le foto della serata su Instagram. Una torta alla frutta, una candela che zampilla luminosa e un volto raggiante. Ma anche un po’ stanco.

Per il campione anconetano, che non perde mai l’occasione di dimostrare la sua forza e la voglia di vivere, non è un momento di forma esaltante. Lo ammette lui stesso nel video in cui dopo due tentativi di salto falliti sulla pedana dell’impianto di allenamento dell’Italico Conti, chiede ai suoi tifosi di esprimersi: “Ditemi voi se devo andare al Golden gala di Roma, non è il mio momento di forma migliore”. Nonostante tutto, Gimbo al terzo tentativo vola sopra l’asticella e poi esulta come se avesse vinto una medaglia. Segno che il campione ci tiene eccome a ben figurare allo stadio Olimpico venerdì 6 giugno.

Se aspettava una risposta immediata da parte di chi lo sostiene, non può che essere felice del tributo che gli viene concesso: “Devi andare a Roma, Gimbo, non lasciarti sfuggire l’occasione”. Un campione come lui nel grande appuntamento che apre l’atletica estiva italiana, non può mancare. Anche se non sarà il miglior Gimbo di sempre. “Come molti di voi già sanno, negli ultimi mesi mi sono molto più concentrato nel recuperare i problemi fisici piuttosto che nell’allenarmi per migliorare la performance, per consentirmi di poter provare a inseguire il sogno delle Olimpiadi di Los Angeles. Per ovvi motivi - aggiunge - questo tipo di scelta mi ha portato a esercitarmi molto meno nel salto e a prediligere gli esercizi terapeutici. Detto ciò, non posso non considerare la quantità pazzesca di messaggi che ho ricevuto nell’ultimo mese in relazione alla mia possibile partecipazione al Golden Gala”.

Intanto Tamberi si dedica anche all’attività extrasportiva, che lo vede protagonista assoluto come testimonial dell’immagine delle Marche nel mondo. Gimbo è stato ospite illustre anche al 25° Open d’Italia Disabili al Conero Golf Club di Sirolo che oltre alla competizione sportiva ha ospitato la tavola rotonda “Il diritto di accesso allo sport, inclusione e opportunità per tutti”. Dirigenti, allenatori e atleti a confronto per condividere riflessioni e proposte, con l`obiettivo di contribuire allo sviluppo dello sport paralimpico. Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf, ha aperto i lavori sottolineando la centralità del Settore Paralimpico nell`ambito della strategia federale. Applausi ed entusiasmo per Gianmarco Tamberi intervenuto dopo essersi cimentato in prove di golf con Nicola Maestroni, Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Paralimpica FIG e Daniel De Colle, maestro del Conero Golf Club.

È un Gimbo tuttofare, che non molla niente.