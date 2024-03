Rissa tra ragazzine rivali in amore: 15enne colpita da calci, pugni e una bottiglia di vetro Spedizione punitiva in un parcheggio a ridosso del centro storico di Carpi, in provincia di Modena. Coinvolte cinque ragazze italiane tra i 15 e i 16 anni. La giovanissima ferita è stata portata in ospedale