Vuole più metadone, minacce agli operatori

Dinanzi al rifiuto di ottenere ulteriori dosi di metadone, ha aggredito verbalmente il personale del Sert. L’uomo è stato denunciato. L’episodio è accaduto mercoledì pomeriggio.

A chiamare gli operatori sono stati appunto gli operatori del servizio tossicodipendenze di via Nonantolana dopo che un frequentatore abituale della struttura – in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta evidentemente all’abuso di sostanze – aveva iniziato a colpire a pugni il vetro del punto informazioni, senza però arrecare danni. Non solo: l’uomo aveva anche inveito in modo particolarmente aggressivo contro una guardia giurata in servizio in quel momento, rivolgendo contestualmente gravi minacce nei confronti della dottoressa presente in turno, per poi allontanarsi rapidamente.

Il comportamento aggressivo sarebbe riconducibile al rifiuto da parte del personale sanitario di consegnare ulteriori dosi di metadone non prescritte. L’uomo è stato denunciato per minaccia ad incaricato di pubblico servizio.