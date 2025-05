Il presidente Mattarella a Modena, via alla cerimonia del Mak P 100

Modena, 23 maggio 2025 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Modena per assistere al Mak P 100 degli allievi ufficiali del 205° corso Fierezza dell’Accademia Militare. Si tratta della cerimonia in programma al Novi Sad che per tradizione viene organizzata in occasione dei 100 giorni prima della conclusione del biennio di studi degli allievi. La celebrazione è una tradizione che risale al 1840.

Il capo dello Stato, che ha passato in rassegna gli schieramenti degli allievi, è arrivato accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, dal capo di stato maggiore dell'Esercito, generale Carmine Masiello e dal capo di stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano. E' la prima volta che un presidente della Repubblica presenzia alla cerimonia del Mak P 100 e per gli allievi dell’Accademia sarà sicuramente un evento che li accompagnerà per tutta la vita.

Mattarella e Crosetto a Modena per il Mac P 100 (foto Fiocchi)

La cerimonia

Durante la cerimonia, gli allievi più anziani cedono a quelli più giovani la "Stecca Accademica", riproduzione in grande scala di un piccolo attrezzo in legno, con una scanalatura centrale, che veniva usato, un tempo, per lucidare i bottoni metallici della giubba dell'uniforme senza sporcarne il tessuto. E’ prevista anche una dimostrazione pratica delle attività di addestramento e ginnico sportive degli allievi all'interno di uno dei più antichi istituti di formazione militare al mondo.

Il discorso di Masiello agli allievi dell’Accademia militare

"Oggi più che mai, in un quadro geopolitico estremamente destabilizzato da guerre e minacce ibride, in cui si affacciano fantasmi di un passato che pensavamo definitivamente archiviato, bisogna essere pronti anche per la prova peggiore, sperando che non arrivi mai". È un passaggio del discorso del Capo di stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Carmine Masiello, agli allievi dell'Accademia militare di Modena, in occasione del Mak P 100. "Bisogna essere pronti - ha aggiunto - per i compiti di deterrenza e difesa del paese assegnati alle Forze Armate. Chi sceglie la nostra vita deve sapere che ci sono regole da accettare, regole da rispettare, regole che rendono totalizzante il nostro impegno, richiedono coraggio in ogni aspetto della nostra vita e impongono innanzitutto disciplina, lealtà e spirito di sacrificio".

Le parole di Portolano

"Formarsi in Accademia Militare oggi significa accettare una sfida che va ben oltre la preparazione tecnica di base. Assistiamo a conflitti che fondono le caratteristiche tradizionali con quelle di una guerra nuova, continua, spesso non dichiarata: una guerra ipertecnologica, ibrida, asimmetrica". Lo ha affermato il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano. Il generale ha delineato il nuovo scenario operativo in cui "il campo di battaglia non è più solo fisico, ma anche virtuale e cognitivo, un ambiente dove si attaccano le radici della psicologia collettiva, si destabilizzano i pilastri della convivenza democratica". Un contesto, ha spiegato, dove "si distortono i dati, le informazioni, si colpiscono le infrastrutture critiche, il know-how tecnologico ed economico-industriale". Portolano ha sottolineato come in questo ambiente operativo "al caos tipico dei confronti militari si aggiunge la complessità delle reti, la dimensione robotica e quella informativa del conflitto, così come la sfida dell'intelligenza artificiale". Tuttavia, ha rassicurato gli allievi, "in questo gioco multimediale di continue mutazioni tecnologiche e terremoti cognitivi, qualcosa rimane stabile: mi riferisco ai valori della nostra istituzione". Valori che, insieme alla "competenza professionale continuamente aggiornata", permetteranno ai futuri ufficiali di "discernere, prevedere, analizzare e agire con lucidità". Il generale ha concluso citando Sun Tzu: "I guerrieri vittoriosi prima vincono e poi vanno in guerra, mentre i guerrieri sconfitti prima vanno in guerra e poi cercano di vincere".

Crosetto: "I valori non si mettono su Instagram”

"È un'accademia che deve formare le persone ad affrontare il futuro, la modernità, le sfide sempre più difficili di un futuro sempre più incerto, sempre più in movimento, sempre più veloce e a difendere e presidiare valori antichissimi. Valori che seguono l'umanità da centinaia di anni, che non cambiano. La fierezza, il senso della parola, il servizio, il sacrificio". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, parlando agli allievi. "Storie e valori - ha aggiunto il ministro - di cui si parla sempre meno, perché è difficile mettere su Instagram un valore. Un valore non si può postare. Un valore non ti fa crescere i follower, un valore è qualcosa che vivi dentro di te, che non puoi far vedere agli altri se non con la vita, se non con le tue azioni. Ma non con quelle che riprendi con un telefonino, con quelle che fai quando nessuno ti guarda, con le decisioni che prendi da solo. E voi vi siete formati a questo. Questa accademia serve a questo, a far crescere ognuno di voi individualmente, a far capire ognuno di voi che da solo vale poco, far capire ognuno di voi che si è forti quando ci si lega agli altri".