"Biblioteche, orari da ripensare"

Per Anna Monti, studentessa di Marketing e organizzazione d’impresa, il problema restano gli orari delle biblioteche, spesso chiuse di sabato e durante i giorni festivi. "Abito in città – dichiara la studentessa – e non vivo troppo lontana dalla facoltà che frequento. Amo Modena, credo che qui si viva molto bene e, a mio avviso, l’università è ottima. L’unica criticità che mi sento di sottolineare e si potrebbe migliorare riguarda le biblioteche. Ne frequento diverse e mi piacerebbe che restassero aperte durante i weekend. Credo che sarebbe utile ripensare anche gli orari, lasciando aperti gli spazi riservati allo studio anche di sera".