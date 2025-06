"Campus isolato e prezzi alti"

Giammarco Fabiano, attuale coordinatore dell’Udu di Modena e Reggio Emilia, è arrivato in città nel 2019. "Inizialmente – racconta Fabiano – dopo mesi di ricerca avevo trovato in affitto una casa in condizioni pietose: era senza cucina, senza frigo, con il pavimento inclinato. Dopo il Covid, per fortuna, ho incontrato un proprietario che utilizza il canone concordato. Lo studentato alla Sacca? Ci troviamo di fronte a cifre così elevate da temere che, invece di aiutare gli studenti, tali costi possano incentivare un ulteriore rialzo del mercato degli affitti universitari. Inoltre, come può una studentessa tornare tranquillamente a casa di notte? A maggior ragione, se consideriamo la carenza dei trasporti pubblici".

Pagina a cura di Jacopo Gozzi