"Per la casa serve il passaparola"

El Mehdi Elmajidi è uno studente lavoratore e racconta le difficoltà incontrate nella ricerca di un alloggio a Modena. "Nella mia esperienza – chiarisce Elmajidi – a Modena, per trovare un alloggio le conoscenze contano tantissimo: ho fatto decine di colloqui, e una volta un proprietario, per esperienze pregresse, mi ha detto "niente studenti"; un altro, "niente stranieri". Uno dei problemi principali riguarda i trasporti. Chi abita fuori, per venire in centro, deve contare su linee che dopo le 20.30–21 non passano più. Come si può pretendere che gli studenti trovino luoghi di aggregazione sociale? A mio parere, Modena e Reggio Emilia potrebbero essere città universitarie d’eccellenza, ma sembra che non abbiano davvero la volontà di diventarlo".