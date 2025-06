Bertoldi: "Amo,. Reggianini si dimetta dal Pd"

Non si placano le polemiche su aMo, agenzia per la mobilità, al centro di una bufera per irregolarità emerse dal bilancio: spariti circa 400mila euro. Una dipendente avrebbe fatto "bonifici sul suo conto corrente" ma lei stessa si dice pronta a chiarire tutto. Dopo Fd’I e Forza Italia, interviene Lega Modena con il capogruppo Giovanni Bertoldi: "Oggi a Modena si pone un serio problema politico. Sono spariti centinaia di migliaia di euro di fondi pubblici da aMo (agenzia gestita da Comuni, tra cui quello di Modena, e Provincia). Purtroppo le minoranze non hanno potere diretto di vigilanza in questi ’carrozzoni’ e quindi è più facile che vengano elusi i controlli.

Il tema è che l’amministratore di aMo (che verrà sostituito tra pochi giorni da Andrea Bosi) è Stefano Reggianini, neo eletto segretario provinciale del Pd. Anche ammettendo che non ci sia una corresponsabilità diretta nella vicenda, c’è senza dubbio una responsabilità in vigilando. Ora, non voglio entrare dentro le dinamiche interne agli altri partiti, ma può Reggianini ricoprire la più importante carica provinciale del partito di maggioranza in un contesto di questo genere? Non è più opportuno che si dimetta cautelativamente e si ritiri dall’attività politica diretta in attesa che la sua situazione sia chiarita? Il Pd – chiede Bertoldi – deve prendere una posizione chiara sulla vicenda perché non ci si può riempire la bocca della parola legalità soltanto quando le cose riguardano gli altri".