"Aule studio? . Utili anche la sera"

Secondo Federica Venturoli il problema principale di Modena in quanto città universitaria riguarda gli orari delle biblioteche, che chiudono troppo presto. "Sono di Modena – racconta la studentessa – e vivo bene l’esperienza universitaria. Riesco a frequentare le lezioni senza problemi, mi trovo bene con i compagni di corso e, finora, i professori sono sempre stati disponibili. Conosco diverse persone che si sono trasferite qui, ma non hanno riscontrato particolari difficoltà e sono riuscite a trovare un alloggio in tempi relativamente brevi. Una pecca? A mio avviso, gli studenti avrebbero bisogno di biblioteche e aule studio aperte anche di sera e durante la notte."