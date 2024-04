’25 Aprile’: il saggio di Luca Baldissara per ripensare l’importanza di questo giorno Il saggio "25 Aprile" di Luca Baldissara analizza il significato e l'importanza della festa civile per l'Italia. Domani l'autore sarà alla Feltrinelli di Bologna per discutere con Roberta Mira e Luca Sancini.