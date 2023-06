A ’Scena natura’ poesie per uno e passeggiate nel bosco

Taglio del nastro stasera alle 20 per la nuova edizione di ’Scena Natura - Dialogo tra le arti e il verde’, organizzata a Fienile Fluò (via di Paderno 9), con il primo appuntamento in calendario: ’Posto Unico’ di Valerio Grutt (foto), poeta e performer. Si tratta di un reading di poesia per una persona alla volta: sette minuti a testa, occhi negli occhi, al lume di candela. Repliche il 15 e il 22 giugno. Grutt è stato direttore del Centro di poesia contemporanea della nostra università fino al 2016. Fra le oltre 40 iniziative, da segnalare sabato alle 18,30 passeggiata performativa tra gli alberi con Angelica Zanardi, tra storie, leggende e musica (sarà replicata il 27).