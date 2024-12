"A tavola saremo ‘soltanto’ 17"

Nella suggestiva cornice della Galleria Cavour, davanti a una vetrina, incrociamo Lina e Franco, una coppia come tante che passerà il Natale in serenità e con i propri cari. "Siamo solo 17 quest’anno", sorride Lina. Sono in centro per la più classica delle passeggiate del fine settimana, poi "se ci piace qualcosa possiamo anche comprarla", raccontano. Sotto le Due Torri, Lina e Franco vivono da tutta la vita, e secondo loro il Natale è un momento "ricco dove c’è un bel viavai di gente. Entrare in Galleria Cavour, ad esempio, ti fa sentire come parte di una festa. Questo è un sentimento che mai avevo percepito prima", racconta Lina guardando Franco. Secondo la coppia, "l’aumento del turismo straniero è un fattore positivo perché ‘fa girare’ l’economia".