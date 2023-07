A14, il casello Bologna Casalecchio "sarà chiuso per 7 mesi"

Bologna, 8 luglio 2023 – “Dall’ultima settimana di luglio e per sette mesi il casello autostradale Bologna-Casalecchio rimarrà chiuso". È arrivato come una sferzata sulla schiena questo annuncio fatto giovedì sera in consiglio comunale a Casalecchio da Paolo Nanni, assessore ai Lavori pubblici. Subito, la mente di tutti i consiglieri è volata alle code infinite di automezzi, soprattutto pesanti, che per tutto il resto di questo 2023 rischiano di riversarsi sulla viabilità di Casalecchio, dal centro urbano all’Asse attrezzato.

"In questi sette mesi – ha proseguito Nanni – sarà demolito e ricostruito il sottovia di ritorno della casello Bologna-Casalecchio sull’A14 Bologna-Taranto. L’intervento rientra nell’ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l’Italia sta portando avanti sull’intera rete".

Che tipo di lavori saranno eseguiti? Hanno chiesto i consiglieri. "L’intervento – ha spiegato Nanni – prevede la sostituzione dell’intero sottovia. Le attività di cantiere saranno organizzate in più turni, saranno impiegati 15 lavoratori e cinque automezzi. D’accordo con il Comune e con tutti gli enti interessati, Autostrade ha assicurato che sarà rispettato il cronoprogramma dei lavori. Nella prima fase (di circa 20 giorni) il ponte esistente sarà demolito. Seguirà la ricostruzione con le più recenti tecnologie in materia. Il nuovo impalcato sarà realizzato in acciaio Corten, molto resistente alla corrosione, e con criteri antisismici".

Chiuso il casello Bologna-Casalecchio, auto e tir, diretti sulla Porrettana o la Bazzanese, come si dovranno comportare? "Autostrade – ha raccontato l’assessore – si è impegnata a collocare in autostrada e fuori tutta la cartellonistica esplicativa necessaria. In pratica, chi viene da Ancona e vuole venire nella nostra zona, non potrà più uscire a Casalecchio. Dovrà farlo prima: a Bologna-Arcoveggio oppure a Bologna-San Lazzaro. Oppure ancora dovrà proseguire più avanti e uscire a Sasso-Borgonuovo oppure a Valsamoggia. Resteranno, invece, percorribili il ramo in uscita di Bologna-Casalecchio per i veicoli provenienti da Milano e Firenze e i rami in ingresso da Bologna-Casalecchio. Salvo i casi eccezionali legati all’avanzamento dei lavori".