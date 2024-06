Addio all’imprenditore Cacciari. Aprì i quattro grandi magazzini Mop

Una settimana di lutto quella appena trascorsa per la comunità di Castenaso che, nella notte di lunedì, ha dovuto salutare Valerio Cacciari. Il 96enne è stato uno storico imprenditore per il territorio di Castenaso e Villanova dove ha aperto i magazzini Mop, diventati ben presto istituzione e punto di riferimento per tutta l’area metropolitana, per privati e imprese. Nella giornata di venerdì, in cui si sono tenute le esequie di Cacciari, i punti vendita, ora seguiti dalla figlia e dai familiari, sono rimasti chiusi in segno di lutto. Al funerale anche il neo rieletto sindaco di Castenaso, Carlo Gubellini che ha voluto così ricordare il grande imprenditore: "Un imprenditore di successo, appassionato del suo lavoro che ha dedicato tutta la vita al lavoro e alla famiglia. Partendo da umili origini (figlio di un muratore e di una bracciante) si era fatto da solo, e in modo onesto e con lavoro e sacrifici. Ha creato nel tempo un’attività che da un semplice negozio ora conta quattro magazzini in Emilia Romagna e dà lavoro a quasi settanta dipendenti. Nonostante crisi varie del mercato succedutesi nel tempo, la forte concorrenza, la pandemia di Covid, Cacciari e famiglia hanno permesso con tenacia all’azienda di rimanere solida.

Esigente e determinato sul lavoro, ma allo stessa tempo generoso e i riservato, è stato molto presente come marito, padre e nonno, e nonostante fosse un imprenditore di successo è rimasto persona sobria e semplice che non amava gli eccessi e l’apparire". Tante le persone che appresa la notizia hanno voluto ricordare Cacciari sui social network: "Un imprenditore spigoloso e testardo, perchè voleva le cose fatte bene e al meglio, ma dal cuore d’oro. Insegnava la disciplina del lavoro tanto che era sempre il primo ad arrivare in azienda e l’ultimo ad andarsene e ha continuato così finchè ha potuto. Un esempio".

z.p.