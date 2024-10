Aeroporto di Bologna: “File chilometriche e pure topi”

Bologna, 14 ottobre 2024 – Non solo file chilometriche ai controlli e caos ai gate. I poliziotti della Polaria, tra le varie situazioni critiche che si trovano a gestire, negli scorsi giorni hanno dovuto fare i conti anche con la presenza di topi nei loro uffici al piano terra dell’aeroporto Marconi e, vista la presenza di evidenti tracce, anche in altre zone.

A segnalare la questione è Amedeo Landino, segretario del Siulp. “Abbiamo ricevuto segnalazioni inquietanti riguardante la possibile presenza di topi all'interno e nei pressi della struttura aeroportuale - dice Landino -. È necessario intervenire con urgenza onde evitare rischi per l'igiene. Questa situazione non solo aggrava le difficoltà già presenti, ma mina anche la fiducia dei passeggeri nei servizi offerti. È imperativo che si adottino misure immediate e concrete per ripristinare la normalità e garantire un ambiente sicuro e dignitoso per tutti. Chiediamo pertanto un intervento tempestivo da parte delle autorità aeroportuali e sanitarie per affrontare le problematiche segnalate e migliorare le condizioni di lavoro ma anche di fruibilità per i viaggiatori”.

Landino sottolinea anche i problemi che in questo weekend si sono registrati per quel che riguarda file e attese ai controlli: “ E’ di tutta evidenza che le situazioni di grave caos che si generano all'aeroporto, così come riportato da alcuni media e dai video girati in questi giorni, ricadono principalmente sul personale della Polizia di Stato e i lavoratori dello scalo - spiega il sindacalista -. Purtroppo le rassicurazioni di agosto e i timidi interventi fatti non hanno risolto granché e dinanzi a situazioni che presentano caratteristiche di prevedibilità e programmabilità, la situazione non cambia. Giova infatti evidenziare che le lunghe code e i disagi causati da lavori in corso stanno avendo un impatto diretto sui colleghi in servizio costretti ad intervenire in un contesto che si trasforma in una vera e propria attività di ordine e sicurezza pubblica. La gestione dell'emergenza appare insostenibile e necessita di essere affrontata con interventi mirati e strutturati a tutela del personale e degli stessi viaggiatori”.