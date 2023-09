Aeroporto, i ricavi superano quelli pre-Covid

Ancora grandi soddisfazione per l’Aeroporto Marconi. Il consiglio di amministrazione approva la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno scorso, mostrando alcuni risultati in crescita e altri in linea o superiori ai livelli pre-pandemici. I ricavi sono consolidati a 66,9 milioni di euro, segnando -0,7% rispetto al 2022 e +13,7% sul 2019. I ricavi rettificati si attestano a 53,8 milioni di euro, evidenziando crescite del 28% rispetto al 2022 e 4% sul 2019. L’Ebitda ammonta a 18,1 milioni di euro contro 12,1 milioni del 2022 e 20,2 milioni del 2019: rispettivamente, quindi, si vedono +50% e -10,3%. Ma l’utile di 6,8 milioni di euro è in crescita rispetto ai 4,2 milioni del 2022 (al netto del Fondo di Compensazione), ma in contrazione rispetto ai 9,4 milioni di euro del primo semestre 2019 (-27,7%).

Si festeggia sui passeggeri, perché il traffico è in pieno recupero rispetto al 2019 (+3,1%) e segna una crescita del 24,7% rispetto ai primi sei mesi del 2022. Per il traffico cargo, invece, c’è una leggera contrazione rispetto al 2022 (-1,8%), ma paragonando i dati del 2019 si segnala +4,1%. “Questi primi sei mesi del 2023 hanno evidenziato risultati in crescita costante – dice Nazareno Ventola, amministratore delegato e direttore generale –. Alcuni di questi, trainati dall’andamento della stagione estiva, hanno finalmente raggiunto e in alcuni casi superato i valori pre-pandemici, andando oltre anche le più ottimistiche previsioni di inizio anno".