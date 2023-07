Aggredisce i vigili a Casalecchio: multa e colluttazione

Tre agenti della polizia locale Reno Lavino sono finiti al pronto soccorso ieri mattina per le lesioni riportate nella colluttazione con un automobilista avvenuto in via Bixio a Casalecchio.

La controversia, inizialmente solo verbale, era iniziata verso le 7,35 nel parcheggione dove l’auto dell’uomo, un 49 enne casalecchiese già noto alle forze dell’ordine, ostacolava la posa dei banchi del mercato settimanale. La coppia di agenti, un uomo e una donna, avevano già compilato il verbale di rimozione quando il proprietario è arrivato sul posto, li ha insultati, ha rifiutato di dare le sue generalità, e dopo avere spintonato la poliziotta, caduta a terra, è salito in auto e si è diretto a casa, in via Bixio.

Qui è stato raggiunto da due pattuglie della Polizia Locale con le quali ha ingaggiato un corpo a corpo tra cancello e cortile. Quando gli agenti hanno avuto la meglio l’aggressore è stato accompagnato al comando della polizia locale, dove gli è stata notificata la denuncia a piede libero per resistenza, violenza e minacce. Per gli agenti una prognosi massima di sette giorni.