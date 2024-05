Al via la Bologna Wine Week. C’è anche il maestro Vessicchio

Esplorare la ricchezza dei vini, promuovendo la cultura vinicola e raccontando le peculiarità delle oltre trenta aziende partecipanti: cinque giorni per la seconda edizione, lo scorso anno le presenze furono circa 10mila, in programma da oggi fino a domenica, dove winelovers ed esperti di settore avranno modo di approfondire la conoscenza delle cantine partecipanti. Oggi e domani si inizia con Enoteca Bww presso Palazzo Isolani, con sponsorclass riservate agli operatori del settore e degustazioni guidate aperte al pubblico. Da venerdì, alle 15, l’evento si terrà in piazza Minghetti con le degustazioni e il concerto trio Soul. Sabato dopo l’apertura dei banchi tre talk pubblici sul bere responsabile con carabinieri e polizia, sull’economia circolare e sostenibile di Caviro con Silvia Buzzi e ’The Art of Wine’ con la partecipazione del maestro Beppe Vessicchio e di Andrea Amedei, voce per Decanter Rai Radio2 e volto di È Sempre Mezzogiorno Rai. Alle 22.30 concerto jazz. Domenica, giorno di chiusura, altri tre approfondimenti con Ascom e l’assessore all’agricoltura del Comune Daniele Ara, un focus sul turismo con Davide Maggi (Ceo Home Food - Cesarine) e poi, a seguire, iniziative per ridurre l’impatto ambientale con Lorenzo Zitignani (Direttore Generale Plastic Free).