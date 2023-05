Apertura serale per dar spazio alla moda

C’è ancora tempo per visitare la mostra dedicata a Warhol, Haring, Basquiat e a tutta la cultura underground anni ’80. Palazzo Belloni apre le porte questa sera in via eccezionale, dalle 20 alle 23 per l’ultimo dei tre eventi speciali dedicato questa volta alla moda. I visitatori del ‘Next Exhibition Museum’ in via de’ Gombruti 13A potranno così immergersi in un doppio filone narrativo: quello legato all’atmosfera dalle opere in mostra e quello legato al mondo del fashion. La ‘Fashion night’ infatti, chiama in causa la collaborazione della Next Fashion School grazie ai docenti e agli suoi studenti impegnati a lavorare direttamente all’interno dell’expò: per tutta la giornata ci saranno sette manichini disseminati lungo il percorso, con uno show speciale in serata. È Greta Roncarelli, docente della scuola, a raccontare l’evento: "Il progetto nasce grazie all’intesa con Next Exhibition e non riguarda solo le opere in mostra, ma tutto quel periodo storico di contaminazione".

Roncarelli, perché questa ‘Fashion night’?

"L’idea era quella di chiedere alle studentesse di reinterpretare attraverso gli abiti e i look il contesto e la filosofia del tempo. Si è trattato di un lavoro molto ampio sulle tematiche espresse nella mostra".

In qualità di docente, come è intervenuta?

"Ho cercato di affiancare le ragazze anche con un lavoro di ricerca fotografica. Lo studio dei vari personaggi ci ha portati a un’indagine più ampia sui locali e la moda di quei tempi, fino ai giorni nostri".

Addirittura?

"Sì, è interessante vedere come nella mostra stessa si capisca il ruolo di due artisti come Basquiat e Haring nello sviluppo e nella nascita della street art".

Francesco Moroni