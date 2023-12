Babbi Natale in bici per la città. L’iniziativa di beneficenza

Babbi Natale in Bici, la manifestazione di Ciclistica Bitone e Uisp, torna sotto le Torri, offrendo ai cittadini un alternativo Santo Stefano all’insegna dell’altruismo. La biciclettata partirà da piazza Carducci alle 9.30 di martedì, percorrendo le vie del centro e piazza Maggiore; punto d’arrivo è piazza della Pace, dove i partecipanti potranno decidere se proseguire verso via di Casaglia, direzione San Luca. La quota parte da cinque euro e il raccolto "andrà al Fondo Oplà, che sostiene ragazzi e ragazze con disabilità – spiega Paola Paltretti, presidente Uisp –. Mettiamo insieme movimento, divertimento, aggregazione e solidarietà". Il progetto amalgama sport e beneficienza grazie a Ciclistica Bitone, che vuole "portare la gente in bici a divertirsi, percorrendo le nostre piste ciclabili – così Romano Rangoni e Massimo Ballardini, presidente e vice della società –. Da cicloturisti, accogliamo chiunque, senza numeri sulla schiena o cronometri. Ci vestiremo da Babbo Natale". Presente anche l’assessore Roberta Li Calzi. "Un momento di condivisione con la raccolta fondi per aiutare persone con disabilità – illustra –, affinché possano avere le stesse possibilità di andare in bici, con strumenti adeguati".

Mariateresa Mastromarino