Babbo Natale in bici al Sant’Orsola, ecco la pedalata solidale per i piccoli pazienti della Cardiologia

Bologna, 14 dicembre 2024 – ‘Babbi Natale in bici per il cuore’: è tornata questa mattina la pedalata solidale che tutti gli anni porta doni e spensieratezza ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Cardiologia e cardiochirurgia pediatrica dell’età evolutiva del Policlinico Sant’Orsola. E così il viale che conduce al padiglione 23 si è tinto di rosso e animato di trilli di campanello e canti gioiosi per la quinta edizione dell’iniziativa è organizzata dall’Asd Maverix per ‘piccoli grandi cuori’, che come tutti gli anni sceglie l’associazione bolognese per donare un po’ di spensieratezza ai piccoli pazienti, bambine e bambini, ma anche ragazzi e ragazze, che sono ricoverati in reparto.

Babbi Natale in bicicletta visitano il reparto di Cardiochirurgia pediatrica al padiglione 23 del Policlinico sant'Orsola

I pazienti insieme ai loro genitori hanno potuto vivere un momento di gioia a sorpresa al fianco delle psicologhe, dei volontari e delle assistenti sociali dell’associazione Piccoli grandi cuori e del personale medico sanitario.

Piccoli grandi cuori nasce nel 1997 per volontà delle mamme e dei papà dei bambini in cura presso le Unità operative di Cardiologia e cardiochirurgia pediatrica e dell'età evolutiva dell'Irccs Policlinico di Sant' Orsola a Bologna. Nel 2023 l`associazione ha fornito, tramite tre psicologhe dedicate, 2.530 ore di supporto psicologico per aiutare la persona e i suoi familiari ad accettare e vivere la malattia; sempre nel 2023 le assistenti sociali hanno garantito 60 ore alla settimana di supporto sociale e socioassistenziale, sia in ospedale, sia presso le case di accoglienza, per rispondere ai bisogni di pazienti e familiari e per tutelare i loro diritti di assistenza, di integrazione scolastica, lavorativa e sociale.

L'associazione porta avanti diversi progetti di sensibilizzazione sulle cardiopatie congenite, patologie croniche che a volte possono essere invalidanti e che non sempre è possibile diagnosticare subito alla nascita. Il percorso di cura è un percorso che dura per tutta la vita, dalla diagnosi fino all'età adulta, ed è quindi molto importante essere a fianco di queste persone durante tutte queste fasi. Se in passato molti dei bambini e delle bambine che nascevano con questa malattia non sopravvivevano all’infanzia, si stima che il 97% della popolazione pediatrica di cardiopatici congeniti oggi raggiunga l’età adulta. In totale le cardiopatie congenite rappresentano circa il 40% di tutte le malformazioni anno.