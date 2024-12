Natale Cna, una ’Cena con il Cuore’. Un sostegno alla Casa dei Risvegli

Tortellino, risotto alla crema di topinambur e guancia di manzo su una ’purée’ di zucca accompagnata di castagne. Ecco il menu del chef Michele Cocchi per la nuova edizione della ’Cena con il cuore’, cena solidale, ormai diventata una tradizione, organizzata dalla Cna di Bologna, giovedì 12 dicembre in Sala Borsa. Ospite speciale, l’attore Alessandro Bergonzoni. Oltre 220 persone sono aspettate (affluenza record) e quest’anno, il ricavato andrà a favore della Fondazione Gli Amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris, struttura attiva a favore delle persone con gravi cerebrolesioni, in stato vegetativo o con esiti di coma. "Sono più di vent’anni che la Cna è vicino a noi, – racconta Fulvio De Nigris, presidente della Fondazione –. Siamo contenti che la nostra organizzazione sia stata scelta per questa cena che nel passato ha sostenuto altre associazioni prestigiose. Non soltanto per l’aspetto economico, di cui abbiamo molto bisogno, ma anche per l’aspetto culturale di affetto e vicinanza che la Cna ha sempre avuto". In effetti, la collaborazione tra le due ente è iniziata dalla nascita dell’associazione nel 2024. "Partecipiamo alla Befana dei Risvegli fin dalla sua prima edizione", spiega Antonio Gramuglia, presidente Cna. "Come ogni anno, vogliamo fare una bella festa con i nostri collaboratori e associati. Una festa solamente piacevole se possiamo aggiungere un fine benefico", continua Gramuglia, che desidera "sostenere con un piccolo gesto le attività bolognese". Un sostegno arrichito dalle contribuzioni di numerose aziende.

Questo evento solidale segna l’inizio delle celebrazioni e eventi previsti per l’ottantesimo anniversario della confederazione, il 14 giugno 2025. "È un anniversario molto importante, – specifica Gramuglia –, perché avviene la scadenza delle nostre cariche istituzionali, quindi ci saranno le assemblee per la rielezione dei dirigenti". Claudio Pazzaglia, direttore generale Cna, annuisce e conclude: "c’è bisogno di portare sempre avanti i valori costruiti e difesi in questi ottant’anni. Le imprese rappresentano quel rete democratica della ripresa economica, dello sviluppo sostenibile, di creare una società migliore. Questo messaggio deve continuare perché è in pericolo di nuovo".

Arthur Duquesne