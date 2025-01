Benedizione animali 2025 oggi, dove portarli a Bologna

Bologna, 17 gennaio 2025 – È il santo protettore degli animali domestici: sant’Antonio abate la cui memoria si celebra il 17 gennaio. Un’occasione per far benedire i propri cuccioli, come accade ogni anno in diverse parrocchie della città che vengono invase da amici a due e quattro zampe e dai loro padroni.

Chi era Sant’Antonio abate

È considerato l'iniziatore del monachesimo cristiano e il primo degli abati. Nell'iconografia è sempre raffigurato circondato da animali. Durante la sua vita nel deserto entrò in contatto con diverse specie animali, con le quali pre che stabilì un rapporto di amicizia e di rispetto.

Molti, inoltre, erano i malati che accorrevano dall’eremita per chiedere grazie e salute. Molti di questi erano afflitti dal fuoco sacro o male degli ardenti conosciuto anche come herpes zoster o fuoco di Sant'Antonio.

Sant’Antonio di Savena in via Massarenti

Ogni anno la parrocchia di sant’Antonio di Savena, in via Massarenti 59, benedice cani e gatti (ma non mancano altri animali) con l’aspersorio. Il ritrovo è venerdì 17 gennaio alle 16, il rito inizia con un momento di preghiera e prosegue con la benedizione dei piccoli animali. Don Mario Zacchini distribuisce poi ai padroni panini con disegnata una croce e la scritta ‘Sant’Antonio’.

Santi Antonio e Andrea di Ceretolo (Casalecchio)

Anche la chiesa dei santi Antonio e Andrea di Ceretolo, in via Bazzanese 47 a Casalecchio di Reno, organizza la cerimonia per i fedeli. Venerdì 17 gennaio alle 16,30 previsti i saluti istituzionali nel piazzale della chiesa, a seguire un momento di raccolta e le benedizioni di Don Matteo. Appuntamento con la messa patronale alle 18,30, dopo la quale anche questa parrocchia distribuirà i panini di Sant’Antonio, e per chi volesse allungarsi, per cena è prevista una polentata (su prenotazione).

San Bartolomeo a Pianoro

A san Bartolomeo di Musiano, parrocchia di Pianoro, alla messa delle 18 del 17 gennaio, celebrata da Don Daniele Busca, seguirà la benedizioni dei cuccioli, intorno alle 19.

San Nicolò a Sasso Marconi

La parrocchia di san Nicolò delle Lagune, via Lagune 58, a Sasso Marconi, per la tradizionale festa di sant’Antonio Abate, benedice gli animali domestici domenica 19 gennaio alle 15. Sarà una vera e propria festa: balli attorno al fuoco accompagnati dalla musica dal vivo dell’associazione La Furlana. A seguire vin brulè e merenda per tutti.

Sant’Elena a Calderara

Anche la chiesa di Sant'Elena di Sacerno, a Calderara di Reno, dà appuntamento a “amici a quattro zampe, due ali o una coda” domenica 19 gennaio alle 15. Dopo la benedizione assicura una “gustosa merenda” e, agli animali, “panini benedetti”.

Santi Nicolò e Agata a Zola Predosa

A Zola Predosa, la parrocchia dei santi Nicolò e Agata, domenica 19 gennaio, dopo il rosario e i vespri in abbazzia delle 15,30, benedizione degli animali sul sagrato.