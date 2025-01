Cane scivola in un canale e si rompe una zampa: il salvataggio dei vigili

Cesena, 16 gennaio 2025 - I vigili del fuoco di Cesena e la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) di Forlì sono intervenuti intorno alle 23 di ieri per soccorrere ‘Balù’, un cane di grossa stazza scivolato per una decina di metri lungo il ripido e scivoloso pendio di un canale in via Rio della Busca nella frazione di San Carlo a Cesena.

Il cane si era rotto una zampa e non riusciva a uscire dal fossato (Ravaglia)

L’animale, franando lungo il dirupo, si era fratturato una delle zampe posteriori e dunque era impossibilitato a muoversi, o tanto meno a tentare di scalare nuovamente la parete lungo la quale era caduto. Un primo intervento in suo soccorso era stato effettuato dalla proprietaria del cane, che aveva tentato di raggiungerlo, rimanendo però a sua volta bloccata. È così arrivata la richiesta di aiuto alla centrale operativa del 115, che ha inviato sul posto tre automezzi.

I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere i malcapitati, organizzando poi le operazioni di recupero utilizzando una barella sulla quale è stata messa in salvo prima la proprietaria, alle prese con le basse temperature della notte, ma che per fortuna non ha riportato serie conseguenze dalla disavventura, e subito dopo anche il cane Balù.