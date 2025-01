Portano il cane al guinzaglio, ma l’auto è in movimento: il video

Carpi (Modena), 13 gennaio 2025 – “Vedere quella scena è stato agghiacciante”. È diventato virale il video girato domenica da due ragazzi carpigiani, Christian e Martina, sconvolti quando si sono accorti che dalla macchina davanti a loro, che stava procedendo sul cavalcavia dell’autostrada tra Santa Croce e Cantone, fuoriusciva il guinzaglio al collo di un cane, un lupo cecoslovacco, che cammina a fianco del veicolo. Manovra estremamente pericolosa sia per l’animale che per i veicoli che percorrono la strada.

Il cane portato al guinzaglio da un’auto sul cavalcavia dell’autostrada

“Non potevamo credere ai nostri occhi – racconta Christian –. Ho più volte lampeggiato alla macchina e mi sono anche affiancato per dire al guidatore di fermarsi o almeno di fare salire il cane in macchina. Le persone a bordo ci hanno risposto in modo molto sgarbato, adducendo come scusa che il cane prima era scappato e che quello era l’unico modo per riportarlo a casa”.

A quel punto Christian e Martina hanno subito avvisato le forze dell’ordine che hanno detto che aveva già raccolto la segnalazione. Le due persone a bordo dell’automobile sono state denunciate per maltrattamento e per guida pericolosa. “È allucinante che nel 2025 si debbano vedere scene simili, nel totale spregio nei nostri amici animali”, commentano i due carpigiani.