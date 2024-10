Bimbi ’in fuga’ dalla materna. Due casi in una settimana

Un bimbo di 4 anni fuggito dalla materna comunale Anna Serra 1 di via Ca’ Selvatica. E una bimba ‘dimenticata’ dalla maestra di sezione delle Giaccaglia Betti 3 dopo un’uscita in Montagnola (dove si trova la materna comunale). Giorni neri per l’assessorato alla Scuola. Piccola curiosità: la materna Anna Serra è vicina di casa dell’assessorato, entrambi si trovano in via Ca’ Selvatica; la prima si trova al civico 11/3; il secondo al 7. Nel mezzo, al 9 c’è la succursale del liceo Minghetti e all’11 la media Guinizelli. Andiamo con ordine.

Martedì, in tarda mattina, un bimbetto scappa dall’Anna Serra 1 "in circostanze ancora da chiarire", spiega il Comune. Secondo alcuni, un genitore avrebbe lasciato aperto il cancello poco prima; altri, invece, parlano di un andirivieni di idraulici. Fatto sta che il bimbo esce.

"Al momento dei fatti – spiega il Comune – le insegnanti e le collaboratrici erano tutte presenti e svolgevano attività con i bambini in giardino e in sezione. Il cancello funziona in modo regolare. Con apertura ad altezza di sicurezza e chiavistello che fornisce ulteriore sicurezza anche quando è chiuso". Quando la maestra "ha voluto verificare che il bambino, uscito poco prima in giardino, si fosse inserito nel gruppo dei compagni che giocavano fuori, si è accorta" dell’assenza. Subito sono scattate le ricerche sia alle Anna Serra sia nella limitrofa materna statale Manzolini "che condivide il giardino" con quella comunale. Niente. La ‘caccia’ si sposta fuori. Nel frattempo, vengono allertati la coordinatrice pedagogica, la responsabile e la famiglia che accorre subito.

"È stato inoltre attivato l’intervento delle forze dell’ordine (i carabinieri, ndr) – rivela l’amministrazione –. Il bambino, straniero e arrivato da pochi mesi in città, è stato ritrovato nei pressi del domicilio". Ossia, ben distante dalla scuola: nei pressi di via Nazario Sauro, quasi due chilometri a piedi, da solo, durante il quale nessuno dei passanti si è posto il problema di un bimbetto tanto piccolo a spasso da solo.

Per l’amministrazione, "il controllo costante e l’attivazione tempestiva delle ricerche hanno consentito un epilogo positivo della vicenda". Tuttavia per migliorare in modo ulteriore "i dispositivi e le misure di sicurezza, la scuola convocherà le famiglie per ragionare insieme su possibili interventi migliorativi affinché episodi come questo non si ripetano più".

Differente la brutta avventura della scorsa settimana accaduta a una piccolina delle Betti 3 che si trova appunto in Montagnola. L’antefatto: la maestra porta nel parco, fuori quindi dal giardino recintato della materna comunale, i suoi bimbi. Quindi rientra. La prima ricostruzione, secondo un passante, vede una coppia di ragazzini su una panchina. Scorgono la piccolina. La prendono in braccio. Nel mentre una dada del Betti 3 assiste alla scena dalla finestra, riconosce la piccola e si fionda fuori a riprenderla. Non è comunque la prima volta che il Betti balza agli onori delle cronache: nel luglio 2017 due bimbetti scapparono dalla materna, allora centro estivo, per essere ‘riacciuffati’ in una trattoria di via Belle Arti.

Stesso anno, ma in un’altra materna comunale, la 18 Aprile in via Scandellara, un bimbo e una bimba scappano dopo che un compagno aveva alzato la rete. Verranno ritrovati alle altalene dall’altra parte della strada. Neppure i nidi comunali sono immuni da evasioni. La prima a luglio 2023 al Fantini dove il pupo era sgattaiolato fuori mentre i genitori entravano. Per fortuna è stato bloccato davanti al cancello. La seconda a fine novembre sempre 2023, con una piccolina che imbocca il cancello dal suo asilo, l’Acquerello e si fa una passeggiata. Individuata, viene presa in braccio e riportata indietro.

Federica Gieri Samoggia

Nicoletta Tempera