BolognaFiere in Borsa. Domani il debutto

Ammissione alle negoziazioni sul segmento professionale dell’Euronext Growth Milan per BolognaFiere (nella foto il presidente Gianpiero Calzolari) il cui debutto a Piazza Affari è previsto per domani. La raccolta complessiva alla luce della quotazione è risultata pari a 15 milioni, attraverso un aumento di capitale in opzione ed il successivo collocamento della parte inoptata ad un prezzo di 1,25 euro per azione. La capitalizzazione di mercato sarà di circa 243,5 milioni e il flottante pari al 32,14% del capitale.