Bonaccini apre il Festival dei Sentieri

Prende il via oggi alla Sala Civica del Parco della Croce con un convegno dedicato ai benefici dell’attività sportiva in natura, volano di sviluppo per la montagna, alla presenza del Presidente della Regione Stefano Bonaccini, e con la mostra fotografica "La vita tra sentieri e paesaggi in Appennino", la prima edizione del Festival dei Sentieri, che si concluderà domani. Dopo i saluti della sindaca Rossella Chiari e del governatore, prenderanno la parola esperti del Cai, amministratori, esperti di turismo, coordinati da Alessandro Gherla, referente locale del Club Alpino Italiano.

Durante le due giornate, organizzate dal Comune con le associazioni del territorio, seguiranno attività ed escursioni gratuite, con l’accompagnamento di guide professioniste, scegliendo fra vari itinerari percorribili a piedi, in Mtb o a cavallo. Non mancheranno momenti di degustazione dei prodotti locali. Oggi sono in programma visite guidate al complesso di Torre Jussi, eccezionalmente aperto per questo evento, a cura di Laura Brambilla ed escursioni adatte a famiglie con bambini al Bosco delle Fate con la guide della cooperativa Madreselva.

Domani, invece, il programma prevede sette possibili escursioni guidate con diversi livelli di difficoltà nel territorio di Castel d’Aiano. Per le attività è richiesta la prenotazione: il programma completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sui canali social del Festival. Al Parco della Croce sarà allestito dalle Pro Loco uno stand gastronomico.