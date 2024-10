Bufera su via Saffi, traffico in tilt dopo l’incidente. “Ambulanza in ritardo per colpa dei cantieri”. Video

Bologna, 10 ottobre 2024 – Caos continuato stamattina in via Saffi, dove a causa di un incidente 'autoindotto' di uno scooter il traffico è rimasto bloccato per decine e decine di minuti. Complici, ovviamente, gli impattanti cantieri del tram.

Lo scooterista ferito in via Saffi e l'arrivo contromano dell'ambulanza dopo (sostengono i testimoni oculari) parecchi minuti di attesa

La posizione del bus costretto a frenare per non travolgere lo scooterista, assieme alla presenza delle reti dei lavori, hanno costretto l'ambulanza di soccorso ad arrivare guidando contromano. Questa la dinamica, secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale: il conducente di uno scooter sarebbe salito sul marciapiede per superare il bus della linea 19, ma nella fase di discesa sarebbe caduto da solo. L’autista del bus è stato quindi costretto a frenare all’improvviso, e sul mezzo pubblico uno dei passeggeri è caduto.

Entrambi i feriti per fortuna non sono gravi. I video registrati con i telefonini di alcuni cittadini mostrano anche un furgone in retromarcia che, a pochi metri dall’incidente, finisce addosso alle transenne del cantiere della linea rossa.

All'attacco il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia: "Alcuni giorni fa l'assessore Orioli si era prodigata nello smentire una notizia, a suo dire non vera, relativa alla difficoltà del passaggio dei mezzi di soccorso in via Saffi in adiacenza ai cantieri. Quanto si è verificato quest’oggi in relazione ai ritardi che sono stati denunciati dai cittadini sui soccorsi a un motociclista ferito proprio in via Saffi - con il mezzo di soccorso che si è dovuto muovere contromano per poter raggiungere il ferito - è la dimostrazione plastica che in via Saffi per i mezzi di soccorso il problema c’è. I cittadini dicevano la verità, Fratelli d’Italia - ha incalzato il gruppo - ha sempre rappresentato questa problematica ma nessuno è stato ascoltato da questa Giunta. Anzi, proprio noi, veniamo da più parti accusati di diffondere fake news. Di fronte alle immagini di oggi è chiaro che chi davvero diffonde fake news non è altro che l'amministrazione che ha previsto in via Saffi una cantierizzazione illogica e soprattutto pericolosa per le persone che necessitano di un soccorso immediato. La cantierizzazione nei pressi dell’ospedale Maggiore rischia di causare ancora gravi disagi simili. Non è più accettabile che questa amministrazione per le sue scelte ideologiche metta a rischio la vita dei bolognesi”.